台南市跨年夜後何處去，晚會現場附近的友愛市場延長營業時間，是民眾好選擇。（台南市經發局市場處提供／莊曜聰台南傳真）

台南市跨年晚會倒數會今晚在台南市美術館2館前登場，預計將吸引眾多人潮，活動後如果還想續攤何處去？台南市政府經發局市場處推薦鄰近的友愛市場，跨年夜店家特別延長營業時間，「深夜食堂」有各類美食，熱炒、小吃、甜點、飲品應有盡有，串連跨年晚會來一場嘉年華盛宴，歡迎民眾來吃好料。

南市府經發局指出，傳統市場以早市型態居多，近年來隨著消費型態改變，傳統市場出現新樣貌，位於中西區的友愛市場就是一例，除了早市的叫賣場景外，晚上同樣熱鬧滾滾，現在有許多創意料理及小吃進駐。

友愛市場內餐飲店家多元，包括專賣泰式創意料理的「有愛市場」、販售創意厚片土司的「羞胖」、港式飲品的「屋企」、日式炒意麵、炒麵麵包的「胖福」、還有「沈記蔥油餅」、「顏九年麻辣燙」、「串燒酒場」等等，市場處加強夜間布置，也替店家行銷，要吃晚餐、消夜到這裡來絕不會空手而歸。

市場處特別邀請友愛市場內的攤商，在今晚跨年夜延長營業時間，與跨年晚會串連成嘉年華盛宴，現場除了各式美食，還有市集可逛，市場周圍還有年味滿滿的造景佈置，為因應跨年人潮，並設置流動廁所方便利用，歡迎瘋跨年的民眾順道到友愛市場續攤。

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