世新大學副校長游梓翔稍早在臉書提及民進黨競選廣告中的一段話，諷刺表示，民進黨的廣告，經得起眼前真實世界的事實查核嗎？

游梓翔指出，電視上網路上不斷播著民進黨的競選廣告，吳念真念著文案，「我們也曾一起為民主打拚，現在才能自由自在，想啥說啥，不用驚惶」。畫面還出現阻擋群眾和政治人物的拒馬人牆，「多動人的畫面和聲音啊」。

然而，游梓翔提及，今天立法院又是滿滿拒馬，為的是強行通過《反滲透法》，為了阻擋抗議民眾和政治人物「鬧場」。他說這個法律還沒過，民主進步黨副秘書長早已大談個案，說只有白狼、邱毅和吳斯懷要害怕，完全不管有沒有證據或是具體違反哪一個條文，「有了這個法，任意指控又怎樣」。總統蔡英文還說，因為不能讓邱毅、吳斯懷來審，所以反滲透法要快快通過。

游梓翔感嘆表示，無論數量多寡，邱毅、吳斯懷也代表一部分民意不是嗎？他們為何不能說話？不僅如此，今天更傳出台大教授因為臉書評論故宮政策被騷擾調查。

游梓翔諷刺道，民進黨的廣告，經得起眼前真實世界的事實查核嗎？

(中時電子報)