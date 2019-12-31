大陸1艘漁船今（31）日上午在金門馬山海域翻覆，金門海巡隊與大陸廈門海上搜救中心共出動11艘船隻和1架直升機擴大搜尋，迄目前仍毫無下落。（海巡提供／李金生金門傳真）

大陸1艘漁船今（31）日上午在金門馬山海域翻覆，金門海巡隊與大陸廈門海上搜救中心共出動11艘船隻和1架直升機擴大搜尋，迄目前仍毫無下落。

金門海巡隊指出，今天上午7時30分許，海巡署金馬澎分署第12巡防區接獲通報，掌握1艘大陸漁船在馬山海域翻覆，立即派遣PP-3556、3577、10053艇及岸巡CP-1018艇趕赴現場救援，並通報空勤總隊增援直升機。

金門海巡隊在接獲通報後，也立即啟動兩岸聯合搜救機制，通知廈門海上搜救中心及廈門市海洋綜合行政執法支隊進行狀況核實，確認翻覆漁船為大陸籍「龍文漁65187號」船上有3男2女,合計5人，目前全數失蹤。陸方也立即出動海巡08179、華英391、東海救202、中國海監80218028及中國漁政35401、35446等船加入搜救行動。

根據海巡署「搜救優選規劃系統」推算，落海失蹤人員漂流熱區涵蓋我方馬山、寒舍花及陸方圍頭灣等海域，兩岸合計出動11艘搜救船艇及1架直升機,在漂流熱區內進行聯合搜救行動，截至目前為止,尚未發現落海人員。

(中時 )