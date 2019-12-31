二〇二零總統大選步入近身肉搏階段，根據調查局日前的草根民調及日本前駐台代表沼田幹夫的說法，國、民兩黨在總統選票可能呈現五五波之勢。二十九日「國政領航、台灣富強」韓國瑜大台中勝選晚會在黎明重劃區登場，雖然天公不作美，大雨造成場地泥濘不堪，但從上午起就陸續有「國瑜市集」進駐暖場，支持民眾也穿雨衣、撐傘集結在泥濘草地上，前進相挺韓國瑜。

日前民調顯示，總統蔡英文的支持率領先國民黨總統候選人韓國瑜約二十個百分點，據傳歷來選情權威的調查局透過六萬份的草根式調查結果，則顯示蔡英文與韓國瑜兩人呈現五五波拉距戰，就連日本前駐台代表沼田幹夫談到台灣總統大選選情時都認為，蔡韓兩人的支持率差距應該不會太大，票數差距落在五個百分點以內，藍營評估台南市就是觀察指標。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國指出，這次民進黨挾全面執政優勢，若依國民黨傳統選舉打法，應毫無招架之力，然而韓國瑜非典型的政治人物、奇招百出，連學界都難以分析選情態勢，因此他認同日本前駐台代表沼田幹夫的見解。

「台南選票出現二、三十年來首次轉移，從未投給國民黨的基層民眾，願意轉投韓國瑜，並因為想讓韓國瑜容易施政，進而讓國會過半，這種氣氛已經漫延開來。」謝龍介分析，韓國瑜參加台南升旗造勢後，有助於拉抬整體氣勢，有望趁勝追擊，突破藍營版圖。

國民黨高層人士研判，台北、新北和桃園三縣市佔全台選票近三成，傳統定位藍大於綠，年金改革重損軍公教權益，族中原本支持民黨的人都噤聲了，再加上堅定的韓粉，國民黨對北選情樂觀，中南部則因先前不利的民調，士氣影響投票意願，若激發潛在支持回籠，關鍵的中南部將使得選情大逆轉。

洪秀柱台南造勢吸引千名鄉親支持，加上韓國瑜元旦台南造勢，有望再衝高票數。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)