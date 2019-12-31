海關關員在兩人託運的紙箱中，發現箱內裝有大批穀物製成的健康食品，但食品當中卻混雜著小包裝白色粉末，用試劑檢測呈現第一級毒品海洛因的反應，毛重22.34公斤。（陳麒全攝）

一對父女從泰國取得毒品海洛因後，將其偽裝成健康食品，放在託運行李中企圖闖關，但仍被關務署台北關及航警局安檢大隊當場攔截，航警刑警大隊並趁勝追擊，拘提在入境大廳等候接機的媽媽，調查後發現她才是真正的幕後主嫌，一家3人依涉嫌違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦。

台北關及航警局安檢大隊在11月6日深夜11時執行一班從泰國入境班機託運行李檢查勤務時，從X光影像中發現3個托運的紙箱相當可疑，於是掛牌注檢，並派員盯梢，等待43歲的邱姓男子及20歲的吳姓女子從行李轉盤提領行李通關時，由海關關員攔下搜查。

海關關員在兩人託運的紙箱中，發現箱內裝有大批穀物製成的健康食品，但食品當中卻混雜著小包裝白色粉末，用試劑檢測呈現第一級毒品海洛因的反應，毛重22.34公斤。

航警局擴大追查，11月7日凌晨在桃園機場第1航廈入境大廳中，一併拘提等候接機的42歲吳姓女子到案。清查後發現，邱男是吳女的前夫，20歲從母姓的吳姓女子是2人的女兒與媽媽同住，吳女才是真正幕後主嫌。複雜的家庭關係讓辦案刑警都覺得不可思議，怎麽會有媽媽讓自己女兒協助前夫運毒，偵訊後一家3人都依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局刑警大隊大隊長唐嘉仁指出，108年航警局會同緝毒單位查獲各類毒品案共96件，國境運輸毒品案30件83人，起獲第1級毒品24點148公斤，第2級毒品90點213公斤、第3級毒品83點478公斤、第4級毒品43點883公斤，總計重量達241點723公斤，緝獲毒品嫌犯共132人，展現邊境緝毒強大決心。

(中時 )