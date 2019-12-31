大陸國家林業和草原局表示，2019年積極推進大規模綠化行動，繼續實施生態保護和修復工程，總計造林1.06億畝，包括治理沙化土地3390萬畝，完成石漠化綜合治理371萬畝，退耕還林工程造林1284.89萬畝，三北防護林工程營造林874.7萬畝，長江流域、珠江流域、沿海和太行山等重點防護林工程完成年度建設任務444.8萬畝。

加快鄉村綠化和森林城市建設也是大陸年度綠化行動之一，印發《鄉村綠化美化行動方案》，調查所有村莊綠化狀況，並首次評價認定7500多個國家森林鄉村，推進森林城市建設，授予28個城市「國家森林城市」稱號；還有196個城市正在創建等，形成跨區域、覆蓋城鄉的森林城市建設體系。

美國太空總署NASA也表示，自2000年代初以來，全球綠葉面積增加5％，相當於一個亞馬遜雨林的面積，其中，大陸貢獻25％；大陸的森林擴大計畫對綠化的貢獻程度非常高，約占對全球綠化貢獻的42％，而大陸官方制定這些企劃，最初的原因是為了改善生態環境、減少水土流失、空氣污染、應對風沙和沙漠化等一系列問題。

(旺報 )