日盛投信今（31）日表示，儘管圍繞貿易衝突和全球增長面臨不確定性，然亞洲信貸的基本面基本穩定，央行維持寬鬆立場，低利環境下，將持續吸引資金流入亞高收益債，JP預估明年報酬率將為8.9％，連兩年正報酬，2020年亞高收表現可期。

日盛亞洲高收益債券基金經理人鄭易芸表示，美中貿易戰達成第一階段協議，市場氣氛較為樂觀，至年底Fed將維持利率不變，12月印尼央行維持指標利率不變，中國央行則是下調7天期逆回購利率降低資金成本，儘管接近年底市場行情轉為清淡，亞洲高收益債的高票息收入持續吸引資金流入，在2020年全球央行維持寬鬆立場，持續在低利環境下，後續行情持續看好。

鄭易芸指出，2019年全球債市歷經大幅的利差壓縮，亞洲投資等級債已經僅剩144BP的利差，而亞洲高收益債仍有將近500點的利差空間，相較於投資等級債，高收益債2020年有較大的收益空間。此外，全球大量負收益率債券使得全球的資金持續找尋較高的收益率，中國境內維持資金寬鬆環境，再加上受到中國本地投資者和離岸私人銀行客戶的強勁需求挹注，預期資金狀況將延續至明年，亞高收益債優勢吸引資金流入，亞洲債市持續看好。

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