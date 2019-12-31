台灣港務公司公布的「109年度行銷獎勵方案」，9項獎勵中有6項實施範圍僅限高雄港，基隆與台中地區12個海運、船務、報關、貨櫃儲運等相關公會，行文總統府等十餘個部會與地方政府，指出獎勵應依公平公正原則辦理，讓臺灣港群所有港口能在能在同樣的獎勵條件下提升港口競爭力，以免危害到我國整體經濟之安定與繁榮。

12個公會指出，9項中僅藍色公路櫃量獎勵、轉口散雜貨增量獎勵、船務代理業獎勵有將各港納入，其餘包括轉口實櫃獎勵、貨櫃碼頭作業量獎勵、新闢航線獎勵、船舶卸轉獎勵、港內移泊獎勵、船型放大獎勵都僅限高雄港。

相關公會影響說明中針對6項高雄港獨享獎勵方案對整體影響做說明：

1、轉口實櫃獎勵：貨櫃航商在高雄港的自有轉口實櫃，基本上每箱（20呎櫃）就有新台幣15元的獎金，超過108年的櫃量部分，每箱還可以加領新台幣500元，特定航線每箱再加領新台幣400元，試問，如此情況下貨櫃航商願意靠基隆港、台北港或台中港嗎？

2、貨櫃碼頭作業量獎勵：高雄港的貨櫃碼頭業者只要超過108年的作業量，基本上每箱就有新台幣5元的獎金，超過108年的櫃量部分，每箱還可以加領新台幣100元，其他各港的貨櫃碼頭業者就完全沒有，合理嗎？

3、新闢航線獎勵：貨櫃航商在高雄港新開航線，遠洋線只要超過基本量每航次至少有新台幣20萬到120萬元獎勵金，未達基本量仍可按比例領賞，近洋線基本上每航次就有新台幣15萬到20萬的獎勵金，其他各港都沒有，試問，貨櫃航商還會願意靠基隆港 、台北港或台中港嗎？

4、船舶卸轉獎勵：貨櫃航商的過境貨櫃只要在高雄港換船，基本上每箱就有新台幣700元的獎金，其他各港都沒有，試問，貨櫃航商還會願意靠基隆港、台北港或台中港嗎？

5、港內移泊獎勵：貨櫃航商的貨櫃船在高雄港內移泊(不管幾次)所產生之曳船費與碇泊費，均可領取等額獎勵金，其他各港的貨櫃船在港內移泊就必須自己花錢，請問，貨櫃航商還會願意靠基隆港、台北港或台中港嗎？

6、船型放大獎勵：貨櫃航商在高雄港的遠歐及美洲航線的貨櫃船由小船換大船，只要符合條件，從第一航次開始的一年內，每航次均可領到新台幣10萬到30萬元獎勵金，其他各港都沒有，試問，貨櫃航商還會願意靠基隆港、台北港或台中港嗎？

相關公會指出，台灣港務公司獨厚高雄港的同時，相對打壓到其他各港口港航業界各行各業的生存權，影響所及包括引水業、船務代理業、船舶理貨業、貨櫃碼頭經營業、船舶貨物裝卸承攬業、交通運輸業、報關業、倉儲業、公證業、報驗業、貨櫃儲運業、拖船業、交通汽艇業、機械修造業……及各行業的供應商，幾乎一個海港城市大半產業均受波及，城市的發展受到相當嚴重的傷害。

這項行銷獎勵方案自民國105年實施以來，已造成高雄港以外其他各港口相關產業的經營上面臨到非常大的困境與壓力，許多公司與公協會在許多會議及場合已極力建請 貴公司務必修改成公平公正的模式，然而該公司現今公告之「109年度行銷獎勵方案」卻仍然延續前幾年錯誤的方式，著實令大眾無法接受。

各公會要求港務公司秉持公平交易之精神，維護交易秩序與消費者利益，確保自由與公平競爭，促進經濟之安定與繁榮，儘速修正並重新公告合情合理公平公正的「109年度行銷獎勵方案」，方能有機會達成「鼓勵業者增量並增加臺灣港群競爭力及穩固整體海運產業鏈」之目的。

(工商 )