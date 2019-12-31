2020年民主黨總統初選聲勢領先的前副總統拜登（Joe Biden）今天表示，若明年贏得黨內提名，他會考量選擇一位共和黨籍人士作為副總統競選搭檔。

拜登在新罕布什爾州埃克塞特市（Exeter）一場造勢活動中，當眾提出可能選共和黨籍人士當副手，不過，他也說：「目前我還想不到一個人選。」

拜登的總統選戰，大多聚焦在爭取溫和派民主黨、獨立派，以及不能苟同總統川普的共和黨選民的支持。他競選期間一再強調，若贏得2020年11月的總統大選，將會與國會共和黨議員合作。

77歲的拜登，在歐巴馬總統主政期間擔任8年的副總統，國會議員經歷有35年。進步派民主黨人批評拜登，說他與黨內左翼脫節，且無意改革美國政治體系。

拜登先前說過，若他獲民主黨提名角逐白宮大位，將由一位女性或有色人種作為競選搭檔。

全美民意調查持續顯示，拜登是民主黨籍選民最偏好的候選人人選，支持度勝過自由派對手桑德斯（Bernie Sanders）與華倫（Elizabeth Warren）兩位聯邦參議員。

拜登主張自己是明年選戰擊敗川普的最佳人選，因為他可以在幾個州關鍵戰區爭取到中間派選民。

過去也曾有總統候選人想找尋跨黨派人士擔任副手。2008年共和黨總統候選人、已故聯邦參議員馬侃（John McCain），原本希望由至交、從民主黨轉為無黨派的前資深參議員李柏曼（Joe Lieberman）當競選搭檔，但後來礙於黨內壓力，改搭配阿拉斯加州長培林（Sarah Palin），結果適得其反，助長歐巴馬贏得總統大位。

(中央社)