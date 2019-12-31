導演鈕承澤被控性侵案，台北地院31日第7度開庭，還是騎著單車出庭的鈕承澤表示，一定會負起責任、不會逃避，還祝福各界新年快樂，至於雙方是否以高達「7位數」價碼達成和解，鈕則沒有表態。庭訊後，合議庭諭知明年3月24日上午開庭辯論。因此這起喧騰一時的性侵案，最快明年4月宣判。

北院今除了傳喚鈕外，另傳喚3名證人，不過3名證人都沒有到庭，鈕承澤在開庭前，對於媒體詢問，並沒有回答，僅短暫表達對各界的祝福。

據了解，外界盛傳鈕以高達「7位數」的金額與被害人達成和解，因此鈕一審是否會被判處徒刑，或是獲得宣告緩刑，最快明年4月會有結果。

鈕承澤是被控在2018年11月23日臨時取消工作會議，改邀工作時認識的被害人及劇組到家中相聚，並被鈕留下隔日凌晨原想隨其他工作人員離開鈕家的被害人，因擔心得罪鈕，被害人只好單獨留下準備伺機離開，但鈕後來將被害人壓在沙發上指侵得逞。

(中時 )