2020年倒數計時，也為一年中考驗電信業通訊品質的總體檢，迎戰今晚跨年夜，五家電信業者進入一級緊戒，不僅24小時備戰，也紛紛在跨年熱點駐派行動基地台，讓用戶跨年不卡卡。

中華電(2412)為方便客戶即時傳遞新年祝福，針對熱門跨年活動區域，包括台北市政府、101信義商圈、美麗華商圈、台中麗寶樂園、台中太平運動場、高雄夢時代、高雄義大世界、花蓮跨年晚會、台東海濱公園等全台超過30個跨年晚會，佈建近千台最新型高效能基地台，獨家運用高速基地台6CC、5CA技術，提供倍數以上的網路傳輸處理效能，將有效承載跨年尖峰時段的訊務量。中華電信預估今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超過平時使用量的4倍。

中華電信持續建設網路及優化品質，總動員超過500位以上的工程人員，包括行通部門350人於活動現場進行訊務疏通工作，全台營運處逾百位工程師全程待命，由網管中心全程監控疏導訊務。

台灣大(3045)跨年期間於人潮集結的熱門景點，包括北市府廣場與101、大直美麗華、台中麗寶樂園、高雄夢時代與義大跨年煙火、高鐵桃園站前廣場跨年晚會、桃園五月天演唱會等，增設超過700行動基站、出動200位以上的工程人員全面待命，因應跨年活動導致網路流量瞬間爆衝。

台灣大表示，每年跨年夜用戶數據使用量爆衝，今年預估增幅逾150%，為此，台灣大網路工程團隊已全面備戰，瞄準跨年活動21場、翌日迎曙光的阿里山等6處熱門景點及全台升旗典禮8場，進行基地台擴充、佈建等工作，全力支援跨年訊號部署，同時，更於跨年熱門景點建置免費Wi-Fi熱點，讓台灣大用戶獨享，當天只要搜尋到「TWM Happy 2020」Wi-Fi訊號，輸入手機門號，就可收到密碼簡訊，登錄後即可使用免費Wi-Fi。

遠傳(4904)全台工程單位陸續將加派逾170站的行動基站，進駐包括台北市政府、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、麗寶樂園、雲林劍湖山、高雄夢時代等全台人潮聚集的跨年熱區。遠傳北中南網路工程團隊除了各駐地工程師24小時待命外，更加派近200位工程人員支援架設臨時基地台，將同步調校基地台容量，也自上周起動員150人次的工程人員，提前完成市府前廣場、仁愛路四段路燈加裝4G基地台的工程，可提供跨年夜市府前熱區較往年多5倍的網路數據傳輸容量，提供用戶優質的網路訊號。

亞太電(3682)本周起於全台北中南耶誕、跨年等熱點投入數百名人員，24小時全面備戰，除於全台北中南熱門跨年景點使用準5G的巨量天線系統Massive MIMO外，同時出動行動車，擴增數百站網路容量，動員超過百名以上的網路維運工程人員，24小時輪班待命，全面提升跨年夜網路品質。進駐的熱門演唱會、景點包含台北市政府府前廣場、愛在桃園幸福美好跨年晚會、高雄夢時代、淡水海關碼頭、高雄義大世界、五月天跨年演唱會等。

亞太電表示，跨年假期將至，據去年數據統計，跨年夜上網尖峰流量，相較平常增加5成。為提供給消費者更好服務，亞太電信跟進5G新世代，使用Massive MIMO天線系統。Massive MIMO為準5G關鍵技術，5G因資料傳輸速率倍增千倍，天線系統的乘載量必須增加，亞太電信在本次導入最新技術，大幅優化網路訊號。

至於台灣之星，為迎接全台跨年晚會的行動訊務高峰，台灣之星過去一年持續佈局，今年將動員超過400位網路工程及維護單位同仁，24小時輪班待命，並出動所有行動基地車全台巡迴服務，更在全台超過50個跨年現場佈建超過400個臨時及行動基地台，擴增頻寬容量平均超過3.8倍以上，大舉進駐包含台北101、美麗華、新北耶誕城、桃園高鐵特區、台中麗寶樂園、台中太平運動場、台南美術館、高雄義大世界、夢時代等地，確保最佳的網路品質。

(時報資訊)