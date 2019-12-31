號稱海巡署未來火力最強大的1千噸級巡防艦，今天正式在台船基隆造船廠動工，未來將打造6艘配備有中科院研發的「鎮海火箭系統」，對於壓制海上不法活動將有強大嚇阻作用，最重要的是該火箭系統在戰時也可對登陸船團進行攻擊，也是強大打擊利器。

今天的開工儀式由海巡署副署長許績陵及台灣國際造船股份有限公司魏正賜副總經理等人在台船公司基隆廠主持「1000噸級巡防艦建造案」第1艘巡防艦開工祈福儀式，在2019年的最後一天，替海巡艦艇國艦國造篇章畫下完美的句點。

海巡新造1千噸巡防艦與舊型艦性能比較圖。(艦隊分署提供)

海巡署艦隊分署「1000噸級巡防艦建造案」於本(108)年5月3日完成決標作業，以最有利標方式辦理採購，由內、外部委員進行評選，參考船廠實績與機關需求，選定由台船公司負責承接本案。

本次規劃建造 1000噸級巡防艦計6艘，總經費達62億4,000萬元，本案開工代表「籌建海巡艦艇發展計畫」所有大型巡防艦已全數開始建造，預計未來10年內將完成4000噸級巡防艦4艘、1000噸級巡防艦6艘、600噸級巡防艦12艘、100噸級巡防艇17艘、35噸級巡防艇52艘及多功能艇50艘，各型艦艇共計141艘，提升我國海域執法與護漁能量。

艦隊分署表示，本日開工的1000噸級巡防艦船身相較過去1000噸級巡防艦更長、更大，耐浪性更強，同時配備射程達120米之高壓水砲，將優先配置澎湖海巡隊，在東北季風期間海象惡劣之澎湖海域執行護漁及查緝走私偷渡等勤務，有效打擊越界作業之大陸漁船。

另1000噸級巡防艦搭載中科院開發之鎮海武器系統，彈種可搭配使用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能。艦隊分署將逐步厚植海上巡防能量，穩健推動國艦國造政策，有效捍衛我國主權及漁權，確保民眾生命財產安全。

(中時電子報)