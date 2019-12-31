堆高機駕駛疑似貪圖方便搶快走供行人及腳踏車的「半封閉式平交道」。(吳建輝攝)

堆高機的牙叉遭火車拖行數百公尺，整隻牙叉扭曲變形。(吳建輝攝)

遭撞的火車殘骸。(吳建輝攝)

台鐵已緊急調派工程人員處理中，詳細肇事原因還有待調查釐清。(吳建輝攝)

堆高機當場遭撞爛，翻覆在路邊。(吳建輝攝)

今天中午12點10分左右，彰化縣永靖鄉新興巷平交道234K＋046處，一輛推高機疑似出現機械故障，停在平交道上進退兩難，遭一輛從潮州開往七堵，118次自強號列車直接撞上，導致該自強號列車1、2軸發生出軌，目前台鐵已緊急調派工程人員處理中，詳細肇事原因還有待調查釐清。

據了解，30歲的游姓堆高機駕駛欲從永靖開往社頭，但疑似貪圖方便搶快，沒有從一般平交道行走，而是超近路走供行人及腳踏車的「半封閉式平交道」，由於該平交道路段較窄且崎嶇，堆高機牙叉當場插入鐵軌與石縫之間，進退兩難，駕駛雖有下車想按緊急鈴，但為時已晚，火車當場撞上。

台鐵發言人翁惠平說，目前已緊急成立調查小組，事故發生原因目前由營運安全處調查中，台鐵也緊急調派3158次接駁118次的旅客，車上約500名乘客也都已接駁離開，目前由彰化站出動搶救工程車及相關人員前往搶收，預計傍晚會完成通車，而此次受到影響的班次及旅客人數還在統計當中。

(中時 )