台大政治系教授蘇宏達2018年11月在臉書發文批評故宮政策，結果最近被指控違反《社維法》，遭檢警約詢；國民黨立委柯志恩今天在臉書上「自首」，她也曾經批評過故宮，並痛批蔡政府，「這不是綠色恐怖，什麼才是綠色恐怖！」

柯說她看了蘇宏達教授的貼文，不覺得有什麼大不了的內容，不過質疑一下故宮政策，擔心會不會三階段轉型，擔心會不會閉館3年，不僅蘇所言都是有所本，且柯也曾在立法院對故宮院長陳其南提出質詢，會不會拆解故宮？

此外，陳其南企圖閉館3年，經柯志恩質詢後，也經過行政院發言人認證，去年11月12日政院發言人Kolas在記者會上說，北院閉館已是確定方向，包括文物移轉和搬運的計畫已經擬出來了，目標就是「從北院改到南院」。柯志恩批評，「民進黨為何死不認錯，竟還有臉去查老百姓的水表！」

柯志恩說，如果蘇教授違反了社會秩序維護法，同樣在質詢台上發言的柯志恩也該「自首」了，立委有言論免責保護，小百姓就該承受這種驚嚇、恐嚇嗎？她強調，一位教授不過對故宮提出一點批評或質疑，這不是屬於人民的言論自由嗎？「只能說這個蔡政府真是欲加之罪、何患無辭！可恥！中間選民要站出來！要捍衛台灣民主的人民要站出來、不要再沉默了！」

＃蘇宏達＃查水表＃故宮＃柯志恩

(中時 )