基隆市長林右昌於31日參加金齡歡唱列車的新車揭幕典禮時，針對29日國民黨總統候選人韓國瑜在辯論會上點評三家媒體的行為指出，他個人覺得身為一個政治人物，這行為是不恰當的示範。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌於31日參加金齡歡唱列車的新車揭幕典禮時，針對29日國民黨總統候選人韓國瑜在辯論會上點評三家媒體的行為指出，他個人覺得身為一個政治人物，這行為是不恰當的示範，國民黨副總統候選人張善政則讚同韓國瑜的講法，並指出「大家自己看就知道」。

林右昌表示，韓國瑜在辯論會上面對媒體提問時，選擇以連罵三個媒體的方式，說「中央社把台灣狹窄化、很可憐，蘋果日報沒水準、三立剩兩立，獨缺乏良心」的言談有失風度。他強調，即便他是一個縣市立委候選人，也不該如此，更別提現在他是在爭取成為國家最高領導人，他不認同這樣的「言行表率」。

對韓國瑜辯論時對媒體的點評，國民黨副總統候選人張善政於30日到仁愛區替同黨籍立委候選人宋瑋莉掃街拜票時受訪表示，很多媒體的確要提升水準，而韓國瑜嗆聲說「沒水準、自我窄化」，他也表示，「我同意他的講法，大家自己看就知道，不用我講」；宋瑋莉也現場指出，在這個時間點，不應該用抹黑、惡質的方式來競爭，選舉不是這樣選的，她強調，國民黨已經團結了，目前在穩定中努力，自己覺得很樂觀，她也批評對手指出，全民總統應該是要照顧到不同黨派的百姓，而非操弄來攻擊異己，這樣造成國家有撕裂傷，真的很不好，她也聲明「國民黨絕對沒有這樣」。

(中時 )