鹿草鄉民代表會主席施坤霖（右五）、點燃希望俱樂部會長林宗盟（右三）捐贈鹿草國中全校每人1台腳踏車。（張毓翎攝）

學生大讚「新的腳踏車騎起來就是不一樣，特別有風！」。（張毓翎攝）

鹿草鄉民代表會主席施坤霖年幼困苦，小時候為了探望帶他成長的奶奶，從雲林虎尾騎腳踏車到嘉縣鹿草，此歷程成了他難以忘懷的回憶，事業有成後為了回饋鄉里，與點燃希望俱樂部會長林宗盟一同捐贈鹿草國中全校每人1台腳踏車，31日學校將捐贈的272台腳踏車放在操場，成一大片嘆為觀止、廣大遼闊的「腳踏車海」。

施坤霖回憶小4暑假，父母親接他回虎尾團聚，不捨與疼愛奶奶分開，因此隔天偷偷離家，正巧路旁有台腳踏車，他便一路向南騎，約11個小時半，終於看到心愛的奶奶；施坤霖表示，今年他參加鹿草西瓜節時，遇到就讀鹿草國中一年級的林同學，因沒有抽到腳踏車心裡很難過，回去後向林宗盟商討，決定給鹿草國中每位學生1台腳踏車，當作2020的新年禮物。

校長歐香吟指出，鹿草家境貧困、清寒弱勢的孩子比例大約有60％，但學生擁有許多貴人支持和鼓勵，期許學生將這份故土之情傳承下去；林同學說，雖然家裡有腳踏車，但已老舊、破損，騎得沒有比新的腳踏車快，現在有了這台新的腳踏車，上學也一定不會遲到，他看到學校每個人都有1台新的腳踏車，也期許自己未來長大以後，也能成為別人需要的貴人。

今日校方舉辦捐贈典禮，施坤霖、林宗盟、教育處長陳添丁、鹿草鄉長楊秀玉等人皆蒞臨參加，並帶領著全校學生，浩浩蕩蕩騎著272台腳踏車，許多學生都豎起大拇指說「新的腳踏車騎起來就是不一樣，特別有風！」，場面溫馨又壯觀。

校方將捐贈的272台腳踏車放在操場，成一大片嘆為觀止、廣大遼闊的「腳踏車海」。（張毓翎攝）

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