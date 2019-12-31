台中市目前有超過720座智慧型站牌，其中舊式智慧型站牌僅能顯示4條公車路線，且因使用多年故障頻傳；市府交通局日前汰換三民路及崇德路等28座智慧型站牌，新式智慧型站牌可輪播顯示多條公車路線，有效提升民眾候車品質。

交通局長葉昭甫說，舊式智慧型站牌多數已逾使用年限，且電子產品使用多年故障頻傳，另外舊式智慧型站牌每座僅能顯示4條公車路線動態資訊，倘公車站位路線數較多，則需設置多座站牌，不僅占用行人通行空間，也影響市容。

葉昭甫指出，為提升民眾候車品質，交通局積極向中央爭取180萬元經費，進行三民路及崇德路共28座智慧型站牌汰換作業，深受民眾好評。

交通局強調，為利民眾辨識公車停等區，交通局針對公車新闢路線分區編號，規畫逐步推動顏色識別系統，如崇德路幹線公車、候車亭及智慧型站牌皆為黃色，後續其他公車路線也將規劃不同色系方便民眾識別。

(中時 )