藝術不只在美術館，也在日常生活的街道裡！台中市文化局今年首度盤點轄區內公共藝術設置概況，規劃四條公共藝術小旅行路線，供市民及遊客按圖索驥，發現城市空間的人文美學內涵，讓民眾以公共藝術為媒介，認識不一樣的台中。

台中市文化局表示，台中市現有29個行政區、458件公共藝術作品，作品數量持續增加中。公共藝術設置完成後，在公共空間扮演著妝點城市的功能，也有提供休憩的傢俱設施類型的公共藝術，或是提供拍照打卡的立體雕塑類型公共藝術，與民眾持續互動。

文化局表示，中市公共藝術作品數量密度最高的行政區為西屯區，市政公園連結台中市政府新市政大樓及台中市議會，串聯成一條計有14組件作品的公共藝術廊道，為台中市最具代表性的公共藝術指標。

中市西區除豐富的公共藝術作品，也有人文古蹟及傳統市集值得民眾探索，民眾可租借一台單車，從台中市中山地政事務所出發，欣賞牆面上的公共藝術作品《人與土地》，沿途經過美食集散地的第五市場、文學氣息濃厚的台中文學館，然後到衛生福利部中區兒童之家《綻放春天》、衛生福利部台中醫院《翔虹天地》、台中市食品藥物安全處《日光下的風景》、林之助紀念館、國立台中教育大學《如飲醍醐．如沐春風》及《豐華迎曦》、財政部中區國稅局《Light Code》及《發光體》，發掘藏身台中市辦公場所及校園內的公共藝術作品，串聯整個西區藝文景點。

四通八達的火車沿線是另一處欣賞公共藝術的好地點。隨著台中鐵路高架化工程而產生的公共藝術，目前共計設有18組件作品，將台中的歷史紋理、文化底蘊及產業特色濃縮在藝術作品中，民眾搭乘火車時也能來趟藝術饗宴。例如台中車站站前廣場Inges Idee創作的《期待》，以兒童提著行李、拉著火車玩具的意象，象徵著人們期待旅行的童心。

台61線台中市濱海路段，除了歷史文化景點的梧棲老街及自然景觀的高美溼地，也有一系列藝術家將海線風情意象轉化成視覺藝術的作品，例如《領航．展翅》、《學海無涯》、《博浪揚風》、《交織的洋流》及《海韻》，或是將藝術與潮間帶濕地地景融合的《美麗的蟹逅》及《螺的呼喚》，呈現濱海地區獨特藝術風情。

(工商 )