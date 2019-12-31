2019最後一個交易日，國際市場冷風呼呼，台股大盤也在昨日外資轉賣超及權值龍頭台積電(2330)疲弱不振下，持續處於大悶鍋中，所幸華新科(2492)、玉晶光(3406)、智邦(2345)、漢翔(2634)等部份個股各擁題材強勢攜手撐盤，惟臨收台積電再度遭空方突襲、壓低收在331元，拖累大盤跌點瞬間擴大，終場下跌56點，收在11997.14點，痛失萬二關，總成交值1174.09億元，統計12月以來上漲507點，月、季線連紅；店頭市場收149.36點，漲0.03點，總成交值319.60億元。分析師指出，今年台股大漲的功臣是台積電，但因連續2日回檔修正，成為台股跌破萬二大關的關鍵，預期短線台股將在12,000點上下狹幅震盪，維持高檔區間盤整格局。

回顧2019年，台股大盤全年最高點落在12月18日的12125.9點、最低點則落在1月4日的9319.28點，而今日2019年最終一役，大盤收在11997.14點，較2018年12月28日收盤的9727.41點，上漲了2269.73點，漲幅達23.33%，創十年來最佳年度漲幅；櫃買指數則較2018年12月28日收盤的123.54點，上漲25.82點，漲幅20.9%。總計今年台股市值增加逾7兆元，投資人荷包滿滿。

盤面上，今盤中大陸武漢傳出疑似爆發SARS群聚感染，帶動大陸醫藥類股大漲，台股相關口罩、不織布族群，包括恆大(1325)、美德醫-DR(9103)、康那香(9919)也隨之揚升，生技股國光(4142)、神隆(1789)也有買盤點火。

匯率方面，封關日新台幣受美元走弱、亞幣續揚，加上外資偏匯入及出口商拋匯多重力道激勵下，睽違逾一年半再現2字頭，上半場收30元整數、強升1.35角，下半場開場，新台幣兌美元再以30元，保持升值1.35角。市場指出，近期多數外資尚未歸隊，主要仍靠年終出口商作帳需求拋匯支撐，2020年開年後，中美貿易第一階段協議將簽署，若能順利，勢必引發一波外資匯入，央行要力守30元大關，恐有挑戰。

分析師表示，總統大選將至，預期內資將持觀望，外資尚未歸隊，短線台股將呈現量縮整理格局。由籌碼面觀察，外資昨日現貨由買轉賣，屬偏空調整，期貨微幅減碼，整體留倉口數不足4萬。台股將待外資陸續歸隊後，方向較為明確。

(時報資訊)