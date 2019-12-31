近日網路聊天平台《SWAG》爭議不斷，其中一名直播主「夢夢」仿造日本A片模式，拍攝了一系列「與粉絲性愛」的無碼影片，供會員下載。不料影片遭外流，引發軒然大波。今(31)日她遭週刊踢爆，直指片子的男主角根本不是「粉絲」而是她的男友，不久後，夢夢也承認此事。

據《鏡週刊》報導，夢夢外流的3部影片中，有2部標題為「到粉絲家中」，內容類似日本A片「感謝祭」到粉絲家中「到府服務」。由於內容極其荒淫，在外流時，夢夢自稱情緒崩潰、躁鬱症發作還在社交媒體上表示自己「想死」。

然而今日週刊爆料，夢夢竟在過程中向粉絲撒了一個彌天大謊。她先是向粉絲表示，「斗內」(出自英文Donate（贊助、捐獻）愈多，就愈有機會參加到府服務的「抽獎活動」，然而事實上被「抽中」的根本不是幸運粉絲，而是夢夢的男朋友。

據週刊表示，這名男子是台北市某大型醫院的緊診醫師。在週刊踢爆不久後，夢夢也證實影片內的男子確實是同一人。雖然她以「大家看A片的時候，也會認為劇情企劃都是真的嗎？」強辯之，然而她的行為恐有觸法之虞。

(中時電子報)