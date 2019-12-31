陳允萍也有千軍萬馬來相助。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

韓國瑜有一隻穿雲箭千軍萬馬來相見，遠在台東的台灣民眾黨台東區域立委候選人陳允萍，30日在掃街拜票時，到1間私人家廟，與家主人相談勝歡，民眾競主動將陳允萍文宣放在眾神面前為他祝福，讓陳允萍稱，他也有「千軍萬馬來相會!」

陳允萍表示，在這27年來，全台東包括2個離島等16個鄉鎮他全部跑透透，真正深入台東民間各個角落，這樣的歷練讓他深刻體會到，台灣藍綠2黨20餘年來的政治算計與人謀不臧，正是台東落後西部地區30年以上的根本原因，而他的選戰主軸就是給人民藍綠之外另一個選擇的機會。

一步一腳印，陳允萍常常單槍匹馬拿著傳單一戶戶拜訪，這次剛好拜訪到1間私人家廟，他與主人家相談勝歡，沒想到主人竟主動將他的文宣放在眾神前面為他來祝福，陳允萍笑稱，這樣子算不算千軍萬馬來相會!

另外陳允萍也提到，兩岸間ECFA是屬於國際貿易中的過渡協定，合理約期10年；大陸已經讓利10年，10年中省了2千多億的關稅，若是無特殊理由將於明年自然中止合理約期，這對台東最為不利，因為鳳梨釋迦幾乎全部是外銷大陸，但不見政府有任何做為，只見口水，讓農民更為擔憂焦慮。

陳允萍強調，其實農委會行政官員也知道這些事，但因為現在政府意識形態的因素，只能奉命做那些不專業的行銷，甚至在行銷數字上美化，以蒙蔽社會大眾。

「農民他只是要生活，誰管你統獨？」陳允萍說，別把你的政治理想叫農民們生存和你一起陪葬，不能務實的面對二岸及國際社會的環境，只會犧牲農民的權益，一直口水下去的政黨，該換人做看看了！

(中時 )