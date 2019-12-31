朴子醫院副院長莊仁賓說，一位婦人為要治療背痛，聽信來源不明的處方後，到野外採集中藥草，再自行磨製成藥膏貼使用，結果隔天起水泡，皮膚紅腫又癢。（朴子醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

冬至之後的連續3個9天，是一整年寒氣最旺的時候，同時也是調補最佳時機。（朴子醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

「春生、夏長、秋收、冬藏」冬至之後的連續3個9天，是一整年寒氣最旺的時候，同時也是調補最佳時機。朴子醫院中醫科主任李昌諴建議民眾想調養體質，利用「三九貼」調節經絡與臟腑氣血，不僅能發揮內病外治的效能，還可達到預防舊疾復發之功效。

李昌諴指出，三九貼主要成分為薑汁，具活血作用，三九天是一年的節氣中，寒氣最重的一段時間，尤其針對過敏性鼻炎、咳嗽、心臟無力、子宮虛寒、消化吸收不良的患者有改善體質之效。

李昌諴表示，對於比較不熟悉，或沒貼過藥布，會建議使用少量、局部，通常患部較脆弱，因此不要直接貼在患部，每個人體質都不同，像聖誕紅、夾竹桃的汁液都易讓人過敏。

朴子醫院副院長莊仁賓呼籲民眾「中藥貼布不能亂貼！」，他分享近日碰到的確診案例，一位婦人為要治療背痛，聽信來源不明的處方後，到野外採集中藥草，再自行磨製成藥膏貼使用，結果隔天起水泡，皮膚紅腫又癢。

李昌諴說明，特定病原體初次入侵，免疫系統能產生「免疫記憶」，下回再貼則容易誘發過敏性皮膚炎，若有局部搔癢、灼熱難耐，應立即取下藥貼，另出現水泡，勿自行刺破，以免造成嚴重感染 。

李昌諴補充，他仍不建議民間偏方，經過醫生調配的藥貼，風險性較低，除了穴位敷貼外，另再依個人體質搭配中藥茶飲與處方調理，裡應外合，內外兼治。

(中時 )