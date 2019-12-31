台大政治系教授蘇宏達因為批評故宮政策被檢警調查，指控涉違反《社維法第63條》「散布謠言」。韓辦發言人鄭照新在臉書上公開一份統計資料，是近十年來因為「散布謠言」來違反《社維法第63條》裁定數量統計表，10年來成長了20倍，今年更是比去年多一倍，民國98年只裁定6件，今年卻裁定123件。

鄭照新說，10年前只裁定6件，如今的數量卻是當時的20倍，且此表還是裁定數量，「移送」的可能遠多於此。根據這張表格，蔡政府執政時裁定的數量都高於扁、馬執政時期，民國107年共59件，今年數量大暴增，增加到123件。

鄭照新說，民眾臉書要求蔡總統一次說明私菸案與論文案被警方移送、民眾臉書質疑反滲透法適用政治人物成為鬥爭工具被警方移送、大學教授臉書關切故宮南院疑雲被警方移送、警方還表示可以對調查局交代了。

鄭照新表示，《社維法》尚且如此，今天準備蠻橫通過的《反滲透法》又如何？執政黨是準備把恐懼上膛，對準台商與一般人民了，為掌權瘋狂至此，「你不站出來，民主就完蛋了。」

鄭照新發文也註記「歐美反滲透游說只是登記」、「只有間諜才入罪」、「根本不一樣不要唬爛」、「反滲透就是全民查水表」、「我感到害怕」。

(中時 )