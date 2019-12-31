華映今年宣布歇業後，先後資遺2批員工，而最後遭資遣的1900餘名員工卻遭積欠工資，甚至達4個月，勞保局啟動「墊償基金」，今天核定1902名勞工、共撥款7.84億元，勞工今天刷存摺可望入帳，雙雙創下墊償基金成立以來新高。

墊償制度目的希望使勞工能在雇主歇業、清算或宣告破產而積欠工資、退休金及資遣費時受到即時保障，免於勞工驟失生活依存。而墊償基金針對積欠工資未滿6個月部分；雇主未依本法給付退休金及未依本法或勞工退休金條例給付之資遣費，合計數額以6個月平均工資為限。

勞保局組長黃錦儀表示，勞保局日前核付1902人、撥款7.84億元，包括工資3.07億元、資遣費4.77億元，而退休金部分有舊制勞退都有提撥足額在專戶內，人數與資遣費皆超過民國98年的遠東航空歇業時的1176人、2.74億元。

除了墊償基金外，黃錦儀也說，考量年關將近，原本在明年1月30日入帳的勞保老年年金、失能年金、遺屬年金、國保老年年金、國保遺屬年金給付、國保身障年金給付、國保身心障礙基本保證年金、國保老年基本保證年金、國保原住民給付、老農津貼等會提前入帳，預估有370萬餘人可在過年前領到年金給付及津貼。

(中時 )