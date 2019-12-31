比特大陸(Bitmain)和嘉楠耘智(Canaan)這兩家專門開發應用於挖掘加密貨幣的特殊應用積體電路（ASIC）的廠商，將成為台積電首批運用最新的5奈米技術的客戶之一。

比特大陸本月已經收到了台積電生產的首批用於比特幣採礦的5納米ASIC樣品。稍晚，嘉楠耘智將會在明年第一季獲得其首款5奈米ASIC。值得注意的是，在7奈米「採礦」微電路的階段，第一批樣品是由嘉楠耘智接收的，這一次是比特大陸領先。

到目前為止，這些出貨的5奈米產品，只是早期的測試樣品，因此可能需要另外六個月，甚至十二個月的時間，上述ASIC才能正式量產。據信，台積電生產的首批5奈米產品將是蘋果新一代iPhone所要採用的系統單晶片。因為台灣的印刷電路廠(PCB)更青睞蘋果，而比特大陸和嘉楠耘智晶片將獲得首批5奈米台積電產品的象徵性頭銜。

與目前的7奈米標準相比，5奈米雖仍處於過渡性階段，但性能仍顯著提高了，降低功耗並縮小了晶片面積。台積電運了極紫外線光刻技術（EUV），已將元件密度提高了1.84倍，並指出提高產品品質，良率提升的速度更快。預期，5奈米產品將於2020年上半年開始量產。

(中時電子報)