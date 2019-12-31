民進黨立委候選人吳怡農下戰帖邀藍委蔣萬安辯論，蔣萬安沒有正面回應，僅表示他最重要的是直接面對選民。針對民進黨31日力圖通過《反滲透法》，吳怡農再開嗆，在過去許多會議上，蔣萬安都沒出席，今天更沒發言還提早離開，痛批「辜負選民期待，逃避立委職責！」

針對吳怡農要求辯論，蔣萬安強調，4年來他一直在地方勤走基層，傾聽民眾聲音、溝通對話，在選戰最後階段，目前對他來講，最重要是直接面對選民，清楚告訴民眾4年來在國會專業問政、在地方紮實服務的成績，以及未來要關注推動的事情有哪些，這是民眾最期待的，他也祝今天生日的吳怡農「生日快樂」。

吳怡農下午於競總再度受訪表示，大陸對台灣的不當介入，立院從上半年就已討論很久，民進黨、時代力量都有提方案，但今天蔣萬安才說「要做更多討論」，其實已經有很多討論。

吳怡農指出，在立院內政委員會開公聽會時，蔣萬安沒出席；國民黨團開公聽會時，蔣萬安沒出席；黨團在協商時，蔣萬安還是沒出席；今天逐條審查時，蔣萬安也沒發言還提早離開。

「蔣萬安說內容粗糙，但也沒提具體意見！」吳怡農說，大家需要知道蔣萬安的立場，到底什麼滲透行為不應該被禁止和處罰？當全國在關心反滲透法時，蔣萬安的表現，有點辜負選民期待，是逃避立委的職責。

(中時 )