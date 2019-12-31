中央氣象局預報中心主任呂國臣指出，全球暖化的加劇，造成極端天氣的出現頻率開始提高，人類目前仍難以因應極端天氣所造成的即時性劇烈變化。

呂國臣表示，全球暖化造成的現象之中，其中一項是大家耳熟能詳的極端氣候，另一個則是極端天氣，兩者本質上不同，不能混為一談；諸如年均溫偏暖、年雨量減少等，這些「極端氣候 」人類尚可因應。

呂國臣以台灣為例，先前破高溫紀錄的2016年，同年1月出現霸王級寒流，全台4天來估計已有184人疑因天冷猝死，低溫帶來的寒害導致農漁業損失超過5千萬；這些短期又反常的「極端天氣」帶來的災害無法預期，天氣預報也僅能預報極端天氣的趨勢，但極端值無法以現有經驗來呈現，即使是氣象科學領先的日本、美國等國家目前也尚無有效的應對方法。

天氣風險管理公司總監賈新興表示，以國際案例來看，今年登陸日本的兩個超級颱風法西和哈吉貝，前者在降雨量上破歷史紀錄，後者強度更超過61年前的超級強颱狩野川颱風，重創日本東京都、千葉縣及神奈川縣等地區，兩個超級颱風在一個月內同時登陸，造成的損害難以估計，而這只是極端天氣的少數案例。

賈新興指出，世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）今年發布的全球風險報告（The Global Risks Report,2019）顯示，前10大風險中就有5項屬於環境風險，分別是「極端天氣事件」、「氣候變遷減緩與調適措施失敗」、「天然災害」、「人為環境災害」以及「生物多樣性損失與生態系統毀滅」；其中「極端天氣事件」已連續3年位居榜首；另外慕尼黑再保險公司（Munich Re）統計顯示，去年2018年全球因極端天氣造成的損失高達1600億美元。

(中時 )