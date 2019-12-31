台大教授蘇宏達在臉書發文，指批評政府的故宮政策，被「查水表」，並出示台北市南港分局的約談通知書，案由是《社會秩序維護法》，並指背後是由調查局主導；調查局31日發出新聞稿表示，影片是由蘇宏達製播，認屬社會秩序維護法案件，所以函送台北市警局處理。

調查局指出，李姓民眾今年10月間在臉書社團轉貼「民進黨計畫2025消滅故宮之不實影片」，故宮博物院曾嚴正駁斥相關內容非屬事實，經調查局溯源追查是台大蘇宏達教授在臉書製播的影片，認為屬《社會秩序維護法》案件，所以依法將全案在12月2日函送台北市政府警察局逕依權責處理。

調查局表示，假訊息充斥網路環境，依據調查局法定職掌，就構成法辦要件的「影響國家安全」、「危害社會安定」、「《違反公職人員選舉罷免法》第104條」、「《總統副總統選舉罷免法》第90條」假訊息，即立案偵辦溯源，追查不法。

調查局強調，時值選舉期間，為遏止假訊息影響選舉結果，在尊重言論自由的前提下，調查局將全力偵辦假訊息案件，以遏阻惡意假訊息的散布，並呼籲民眾不要未經查證任意轉傳訊息。

(中時 )