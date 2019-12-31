為防範非洲豬瘟，農委會昨天修正「可供家畜、家禽、水產動物之飼料」的規定，並訂定「飼料管理法使用違法廚餘案件裁罰基準」，對於未取得廚餘合法再利用資格的養豬場，最高可開罰300萬新台幣，並自即日起公告上路。

農委會指出，先前國內對違法使用廚餘養豬戶僅能用廢棄物清理法開罰1200至6000元，對違法養豬場的嚇阻有限，因此修訂飼料管理法第20條第4款，未來可對未取得廚餘養豬資格者開罰3萬元以上300萬元以下罰緩，並可依違規次數加重罰鍰。

畜牧處副處長王忠恕表示，罰緩共分為3萬、20萬、50萬、100萬、200萬、300萬等6個級距，目前國內約還有9間業者未依規定使用廚餘飼養，呼籲國人切勿以身試法。

本次修法中也訂有檢舉獎勵條款，凡經檢舉而查獲違反規定案件者，可依案件裁罰之金額，核發20％的檢舉獎金給檢舉人，農委會呼籲全民共同監督，將非洲豬瘟防堵於境外。

王忠恕指出，取得廚餘再利用資格者，必須依規定將廚餘用高溫90度C的方式蒸煮，並持續攪拌1小時以上，才可有效降低動物疫病傳播的風險，若發現違法除地方政府可依法開罰外，環保機關也可阻斷其廚餘的供應來源。

(中時 )