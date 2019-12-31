太平區草嶺登山步道-新建置木棧道。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）.

「新年假期何處去？」台中市太平區草嶺及楓仔林登山步道建置已久，因年久失修影響登山遊客安全，市府觀光旅局遊編列450萬元經費，推動「台中市太平區草嶺登山步道(含楓仔林步道)整建工程」，今年7月整俢，日前已整建完工並開放通行，為全家郊遊踏青好去處。

太平區草嶺登山步道及楓仔林登山步道，位於太平區136市道旁，臨近太平著名景點蝙蝠洞，與蝙蝠洞登山步道形成小型步道群。其中楓仔林步道為草嶺登山步道的支線步道，步道總長720公尺，包括楓仔林步道長70公尺、草嶺登山步道長650公尺。

觀旅局表示，全線以木棧道及卵石步道組成，沿途經過三座休憩涼亭、林蔭步道，步道頂端有景觀台，視野遼闊，可將太平山山谷風貌盡收眼底，適合闔家大小登山健行一日遊。

觀旅局長林筱淇指出，市長盧秀燕上任後相當重視既有老舊步道整修，今年度執行的老舊步道整建工程已陸續完成，此次整修的楓仔林步道使用全新的櫻桃木取代老舊破損的木棧道，長度達70公尺，木棧道變得既美觀又安全。

此次工程將楓仔林步道的其中一段木棧道改建為長達17公尺的繩索吊橋，成為太平草嶺登山步道的特色指標。

觀旅局強調，草嶺登山步道也可順遊頭汴坑周邊景點如太平蝙蝠洞、頭汴坑百蝠吊橋、仙女瀑布，旅程的最後可前往酒桶山山頂上的景點餐廳品嚐美食，感受台中慢活的城市步調。

(中時 )