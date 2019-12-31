新北市新店區北新路與中正路口旁狹長的瑠公公園，出現了高聳樹屋及大網面繩索攀爬遊戲場。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區北新路與中正路口旁狹長的瑠公公園，出現了高聳樹屋及大網面繩索攀爬遊戲場。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區北新路與中正路口旁狹長的瑠公公園，出現了高聳樹屋及大網面繩索攀爬遊戲場。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區北新路與中正路口旁狹長的瑠公公園，出現了高聳樹屋及大網面繩索攀爬遊戲場，鋪面採用自然元素的天然木屑，宛如置身於森林中，樹屋繩索的高度激發著孩童勇氣，攀爬過程中考驗孩童協調感、空間感，並學習如何在遊玩中保護自己。此外，遊戲場也設置了森林旋轉遊具及音樂遊戲版，讓大朋友、小朋友都有歡笑空間。

新店區長林煌源表示，瑠公公園拋開罐頭與制式遊具使用，導入攀爬元素為主題之特色遊具，創造森林自然風格，更融合旋轉及聲音主題，形成多元的遊戲場域，除了讓小朋友運動「放電」，更兼具挑戰性及趣味性。另外，新北市政府於2019年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」，盤點各區需求及納入公民參與後，經綜合考量評估，預計2020年底完成至少40處特色共融遊戲場及1處全齡化示範場域，至2019年底已完成18處，未來將持續提供市民更完善且多元的公園休憩空間。

瑠公公園遊戲場域全區進出動線皆採無障礙友善設計，並享有充足的停留遊憩空間，未來市府、區公所也將持續努力，讓公園不再是單純的綠地，而是提供更多元及充滿歡樂的環境。

(中時 )