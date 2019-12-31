台中市府為減少移動汙染源，多管齊下加強機車排氣管制，機車定檢率今年已達80％，6都排名第二，預計2022年提升至85％；市長盧秀燕31日表示，空汙整治是重要政策，今年台中空氣品質已有所改善，今年幾乎沒有紫爆情形。

台中市政會議31日在沙鹿區公所舉行，環保局以「機車定檢率提升至85％暨樂活徒步區試辦運行」進行專案報告，盧秀燕表示，空汙整治是市政團隊最重要政策之一，不只要求中火改善，也推動24項重大政策改善空汙。

盧秀燕指出，改善空汙政策例如增加電動車、要求燃煤工業鍋爐3年內汰換完畢等，在市府努力下，今年幾乎沒有紫爆情形，空氣品質提升，但還有進步空間，未來會持續努力。

環保局長吳志超表示，環保局多管齊下加強機車排氣管制，如空汙季增加路邊攔檢頻率、機動巡查掛單、成立髒車糾察隊等，台中每年應定檢機車約122萬輛，至11月底，定檢率為80％，排名6都第二，預計2022年提升至85％。

吳志超指出，淘汰二行程機車也是改善移動汙染源重要工作之一，截至11月底，台中共淘汰2萬1975輛，淘汰率6都第一，也讓PM2.5(細懸浮微粒)減量8公噸、NOx(氮氧化物)減量3.1公噸、NMHC(非甲烷碳氫化合物)減量138.5公噸，有效促進移動汙染源改善。

另外，為改善市場人車爭道壅塞情形，環保局在華美市集攤販集中區試辦全市第一處樂活徒步區，試辦前會同經發局、當地里長及市集管委會逐攤拜訪攤商，也透過里長向周邊住戶宣導，並由交通局於市集周邊增設停車位，提供購物民眾停車空間。

吳志超說，樂活徒步區試辦時間為9月19日、22日及26日下午4時至晚上6時，也協請義交進行車輛管制，勸導民眾徒步進入市場購物。經問卷調查，試辦活動獲得92％民眾支持，另透過手持式PM2.5直讀儀量測顯示，試辦期間平均PM2.5改善率可達20％以上，顯示推動樂活徒步區能改善局部空氣品質，也可避免人車爭道、有效維護民眾健康及食品衛生，未來市府會參考這次推動經驗，推廣至其他合適市場或商圈。

(中時 )