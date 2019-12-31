太平警方也公布2020跨年夜交管措施，下午5點到元旦凌晨1點30分將進行交管，管制路段如圖。（太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

迎向2020年，台中市政府今年首度舉辦雙主場跨年活動，其中太平運動場也是首度有跨年晚會，預估屆時會有上萬民眾湧入，由於初次舉辦，加上太平運動場原來就是太平地區車流頻繁之處，警方將自下午5點對周邊道路進行交管，適逢元旦假期前下班尖峰，也呼籲民眾多利用接駁車或大眾交通工具。

這場太平運動場跨年晚會，主辦的台中市新聞局預估可吸引上萬民眾一起跨年，活動在七點登場將由「狼人殺偶像」陳零九開場，以輕柔嗓音帶來創作歌曲，陳零九與邱鋒澤合唱的「天黑請閉眼」，保證前奏一下就讓喜愛「九澤CP」的民眾尖叫連連；另外還有金曲歌王、歌后翁立友、詹雅雯、龍千玉、黃妃、高爾宣、椅子樂團、黃文星等人都將輪番上陣演出，壓軸則由周興哲陪伴大家迎向2020年，「今年全台金曲含金量最高的跨年晚會就在太平！」

因應跨年活動從昔日原市區移師太平地區，市政府也規劃太原停車場往返東平夜市(鄰近太平運動場)的接駁車路線。並協調台鐵增開班次、市區公車業者配合延後收班，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具前往活動會場，避免交通壅塞。

太平警方也公布2020跨年夜交管措施，太平運動場附近，下午5點到元旦凌晨1點30分將進行交管，其中中平路(東平路到永平路1段)將封路禁止各類車輛通行；而永平路1段(中平路至中興東路間）、中興東路（建興北路至永平路1段間）、東平路（新平路1段至中平路間）都將實施階段性交通管制。

警方也呼籲民眾配合警方引導，另也將加強會場安全維護，除派駐霹靂小組人員外，還有警犬隊加入支援反恐維安行列，讓參加跨年晚會民眾安心。

(中時 )