台61線西濱快速道路中部路段已全線通車，彰化縣警方在彰化段北上路段建置區間測速系統，將在元旦起執行測速系統測試，並於明年3月2日起正式實施違規取締。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

駕駛人注意了！台61線西濱快彰化段，元旦起開始執行區間測速，針對北上177公里至168.1公里、洋厝匝道至伸港匝道間區段，建置區間測速系統，不過前三個月僅為測試階段，彰化縣警局指出，元旦起至3月1日止為宣導期，2020年3月2日零時起，將正式實施超速違規取締。

台61線西濱快速公路全線通車後，將是全國第一條也是最長的南北快速公路，加上免收通行費，成為許多駕駛人作為國道1號及國道3號的替代道路，再加上沿線經過中部多個重要工業區，大型車輛往來通行頻繁。

彰化縣警局指出，為保障用路人行車安全，特別向交通部爭取經費，建置科技執法區間測速系統，區段實際距離為8.9公里，每小時速限90公里，前方設有「測速取締標誌」警示駕駛人有超速違規取締，在測速「起點」及「終點」位置，也設立黃底黑色字的告示牌，提醒用路人區間測速開始及結束，籲請民眾行經該路段，務必遵守速限規定，確保行車安全。

根據彰化縣警局統計，西濱快大型車輛往來通行頻繁，且因路面起伏、側風強，2016年發生48件車禍1死9傷、前年68件1死11傷，去年則有85件3死18傷，不乏因超速肇事；除了北上路段區間測速取締，南下路段部分，彰化警方則預計明年也將在芳苑交流道建置固定桿測速取締超速。

(中時 )