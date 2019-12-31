募集物資狀況非常缺乏。（楊漢聲攝）

台東家扶中心將於2020年01月19日農曆過年前，於台東美術館蛋糕公園舉辦「家扶愛市集」貧困家庭兒童助學活動，但募集物資狀況卻不如以往，急需民眾善心幫忙，讓您的愛與更多需要幫助的人分享。

「家扶愛市集」目的為幫助2020年全年度1500萬助學金尋求支持，讓扶助中貧困家庭近2000名就學中孩童能安心穩定求學，透過教育累積軟實力，讓學童脫離貧窮。

台東家扶中心表示，今年的物資募集從12月9日開始，截至目前已近4周，物資量進貨狀況零零散散不如以往，且在經過義工夥伴整理、去蕪存菁後，尚未達到去年的3成。

現有的獲得物資中以生活用品、服飾類的數量為多，鞋子與包包、圖書、文玩具類的物資較少，尤其家電類數量最為缺乏，距離活動時間不到1個月，整個物資到貨狀況十分令人擔憂。

台東家扶中心呼籲，如果民眾家中有全新的家電、生活用品、鞋子、包包、圖書、衣服、文玩具等閒置物資，歡迎寄到台東家扶中心(台東市正氣北路255巷74號)，註明「愛市集活動收」，讓家中閒置用品發揮最大效用，將您的愛心分享給更多需要的人。

(中時 )