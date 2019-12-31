國家住都中心主到的公辦都更第一案「捷運圓山站西側都更案」，在內政部長徐國勇見證下，由國家住都中心與得標的麗寶建設簽約，全案預估投資43億元，開發量體達2.1萬坪，規劃打造飯店、商辦等設施，預估2022年動工、2025年正式對外營運。

國家住都中心第一階段推出8件公辦都更案，首件就是台銀圓山站西側土地都更案，順利由麗寶集團標得，趕在2019年的最後一天舉行簽約儀式。

國家住都中心指出，本案最大亮點是麗寶建設回租經營台灣銀行分回的「南側A區」房地20年，這20年估計可為台銀帶來逾30億元租金收益，活化台銀資產，讓公辦都更除在傳統營建基礎上，提升至著重在資產永續利用及經營，實為公辦都更的典範。

麗寶集團具備建設、營造、商場、飯店、休閒娛樂、美容醫療、生物科技、資產管理等多元領域豐富實績，此次獲選為本案最優投資人，將一同攜手成就圓山綠水新天地。

麗寶建設總投資金額近43億元，在「北側B區」規劃為住宅、美食購物廣場、親子休閒商店街、新創辦公空間等，「南側A區」則規劃「創新能量匯聚之複合式飯店及美食大樓」，盼由此引領大龍峒地區更新再造契機，翻轉北大同整體都市再生。

(工商 )