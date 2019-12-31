步入2020，元富投顧總經理鄭文賢預期，隨國內GDP平穩、資金寬鬆，台股首季可望見高，區間介於11,400～12,350點，Q1看好族群為低基期轉機股如面板、記憶體、矽晶圓，及獲利題材概念包括Mini LED、Airpods、摺疊手機、Sony PS5遊戲機等；全年指數區間看10,800～12,500點。

鄭文賢指出，依主計處預估，出口轉單挹注台灣外貿及投資，2020年台灣GDP與2019年約當、成長2.6％，然Q2須留意恐開始走緩，台股隨之也可能在3～5月呈拉回態勢，惟下半年迎接電子旺季來臨、新品推出下，仍有機會再創另一高峰，全年指數走勢將成「微笑曲線」。

美國新增關稅加速供應鍵移動， 台灣為貿易轉單受惠者已是市場共識，然效應可持續到何時？鄭文賢表示，由目前趨勢來看，預估延續至2020年上半年，這也是可能導致加權指數在3～5月拉回的原因之一。

對於首季看好族群，鄭文賢點出三大方向，包括以面板、記憶體、矽晶圓等為主的低基期轉機股；兼具獲利及題材者，如Mini LED、Airpods、摺疊手機、Sony PS5遊戲機等相關供應鏈，以電子零組件廠為主；傳產則看東奧概念、工具機、高殖率股等。

鄭文賢認為，因指數已來到高檔，多數好公司現階段評價都已過高、上漲動能與空間有限，因此，選股朝低基期者布局將可降低風險；而在獲利及題材者中，PS5遊戲機在暌違6年後才推出新機，預計2020年下半年登場，將為供應鏈帶來不小的成長動能，因而躍居元富投顧選股新星。

至於1月2日台股走勢，鄭文賢表示，距離總統大選投票日僅7個交易日，在政府護盤決心下，台股不易大跌，惟大漲的機率也不高，預期在開紅盤後回復正常走勢，點數將維繫在12,000點上下。

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