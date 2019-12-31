在印度海軍爆發洩密事件後，為防止被中國和巴基斯坦網路間諜竊走機密，印度政府最近已下令禁止官兵使用臉書，也不准軍官把智慧型手機帶到基地、船塢和軍艦。

印度海軍最近在孟買、東海軍司令部總部所在地維沙哈巴南（Visakhapatnam），以及印度南部海軍基地卡爾瓦爾（Karwar）逮捕7名水兵，且在孟買逮捕一名海軍電匯操作員，這些人涉嫌透過網路，洩漏艦艇位置等機密給可能是巴基斯坦或中國幕後指使的女性或男扮女特工。

過去幾年，印度相關單位發現巴基斯坦利用女性或男性特工假冒女性，在臉書等社群媒體勾引印度軍人，並從這些上鉤的軍人套取情報。

尤其是這次海軍逮捕的上述7名水兵和一名電匯操作員，都在印度海軍東、西岸多數軍艦與潛艦駐紮的基地工作，這些人洩漏情報將對印度海軍產生重大安全衝擊。

印度時報（Times of India）今天報導，為此，海軍於27日發表命令說，最近發生敵人在社群媒體針對海軍人員套取敏感和作戰資訊的案例，引起嚴重關注，必須採取嚴格糾正措施。

因此，印度海軍下令禁止官兵使用臉書（facbook），一旦發現有海軍官兵臉書帳號沒有刪除，就會面臨紀律處分。

此外，印度海軍也命令，禁止官兵在海軍基地、機構、船塢和艦艇使用智慧型手機。

其他保密措施還會陸續頒布，這些命令可能包括禁止使用如WhatsApp等即時通訊軟體、連網、部落格、內容分享和電子商務等的行動裝置軟體。

印度陸軍已因保密考量，於11月下令官兵避免使用WhatsApp執行工作，並要求執行「敏感任務」的軍官刪除臉書帳戶。

(中央社)