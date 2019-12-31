伊拉克多年來在美國與伊朗兩大夥伴間成夾心餅乾。最近幾個月伊拉克的輿論呈現反伊朗，示威人士還要求阻斷伊朗影響力滲透；但美軍一場空襲後，卻拱手將伊拉克推到反美一端。

美國昨天空襲親伊朗的「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）民兵組織於伊拉克及敘利亞境內基地，報復「真主黨旅」27日以火箭攻擊巴格達北部石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）軍事基地導致一名美國民間承包商死亡。

「紐約時報」報導，美軍週末的空襲炸死20多名真主黨旅民兵，但此舉卻陷自身於伊拉克大眾的憤怒焦點，等於幫伊朗解套。

伊拉克領導階層今天指控美國侵犯伊拉克主權，並表達對美國與伊朗緊張升溫恐最後變成在伊拉克打代理人戰爭的憂心。

甚至伊拉克街頭的示威旋律都已變調，口號從反伊朗變成反美；示威者與其他人士批評這項他們視為美國違反比例原則之舉－僅因1名美國包商死亡就炸死24名伊拉克民兵。這幾天示威者開始高喊「終結美國占領」、要美軍滾出伊拉克，讓內外交迫的伊朗撿到大便宜。

伊拉克的什葉派大長老希斯塔尼（Ali al-Sistani）譴責美國空襲，並警告政府「必須確保伊拉克不會變成清算區域與國際舊帳的戰場」。希斯塔尼認為，縱使美國是為報復非法行徑，但也應由伊拉克當局動手而非美國人。

美國2003年入侵伊拉克，推翻海珊政權後駐軍十數萬、協助制訂法律並與新領袖抱團，一手扶植美式體制的伊拉克，但月前伊拉克國內深陷血腥示威，華府卻置身事外已令伊拉克耿耿於懷，這次的空襲更讓情勢雪上加霜。

伊拉克國內這些由伊朗所支持的民兵日漸成為美國與伊拉克的燙手山芋。這些民兵當初是為協助打擊伊斯蘭國（IS）應運而生，並與美並肩作戰，如今則代表伊拉克國內政、軍一大實力派系，在國會也有龐大席次。

雖然這些民兵嚴格來說歸伊拉克安全部隊所節制，但有些民兵與伊朗關係匪淺且自行其是；隨著川普政府對伊朗施加嚴厲經濟制裁，這些民兵鎖定美國目標打擊的情況也越來越多。

更複雜的是，儘管這些民兵與伊朗關係密切，但許多伊拉克人基本上把這些民兵視為伊拉克部隊，並對民兵遭外部勢力攻擊感到憤怒。

(中央社)