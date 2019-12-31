第三階段公費流感疫苗明天開打，主要接種對象包括50至64歲成人、孕婦及6個月內嬰兒的父母及安養、養護、長照機構人員等，疾管署官員表示，自此流感疫苗已全開放所有公費接種對象，目前已進入流感流行期，請符合公費流感疫苗接種資格的民眾，儘速至各地合約院所或衛生所完成接種。

公費流感疫苗第三階段符合接種對象還有衛生防疫人員、禽畜業及動物防疫人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員以及具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、身體質量指數（BMI）大於等於30者、罕見疾病及重大傷病患者。

疾管署官員指出，依據疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診達10萬9千827人次，較前一周上升8.1％；近期社區主要流行病毒仍為H1N1，惟近1周輕症檢出B型流感亦逐漸上升。上周新增62例流感併發重症病例，其中59例感染A型H1N1，近期北半球溫帶國家流感活動度上升，中國大陸大部分省分、日本、韓國及美國已處流行期，加拿大亦高於流行閾值。

根據疾管署統計，截至12月29日止，全國公費流感疫苗接種數達338.3萬劑，尚餘約123.9萬劑，今日及本周四將再配送共142萬劑，本年度604萬劑公費流感疫苗即全數配送完畢。估計全國約有2千447家合約院所(含部分衛生所)將於元旦當日提供接種服務。

今晚適逢跨年夜，疾管署再次提醒，民眾參加跨年及元旦活動應做好個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上；如出現輕微類流感症狀，可先至鄰近提供公費流感抗病毒藥劑的診所就醫，並落實生病在家休息；一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感重症危險徵狀，則應儘速至大醫院就醫。

(中時 )