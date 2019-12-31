因應明年總統大選，台灣高檢署日前指示全國11個地檢署與警調單位在選前執行第3波查緝地下通匯專案，共計查獲18案，非法通匯金額超過422億元，羈押8人，交保42人，扣押犯罪所得7089餘萬元。

高檢署表示，鑑於地下通匯常遭犯罪者作為犯罪所得之洗錢管道，危害金融秩序甚鉅並助長其他金融犯罪，為避免境外資金以地下通匯方式入境台灣，影響明年總統及立委選舉，高檢署邀集調查局、刑事局及地檢署召開「選前(第三波)查緝地下通匯專案會議」。

台北、士林、新北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、橋頭、宜蘭及金門11個地檢署指揮警調人員自今年11月29日起至12月13日止，全力執行「查緝違反銀行法及洗錢防制法之地下通匯業者及洗錢犯罪行為」專案。

這波查緝專案共查獲18案，約談67名涉案人，訊後聲押12人，法院裁定8人羈押，交保42人，17人遭限制出境、出海。另扣押犯罪所得台幣7089餘萬元。

高檢署表示，這波專案查獲的查扣非法通匯總額約台幣422億6830萬餘元，匯兌地點則以大陸上海、東莞、珠海、湖北及廈門等地區、泰國、印尼、越南、菲律賓及韓國等地為主。

總計高檢署今年選前執行3波查緝地下通匯共26案，涉案人數112人，聲押17人，12人遭羈押，交保58人，查扣及凍結犯罪所得台幣6億8934萬元、緬甸幣221萬元、港幣21萬元、美金4萬元、新加坡幣約2萬元，另查扣人民幣、印尼盾及泰銖等外幣，至於土地及建物則登記查封共6筆，不動產價值約2000萬元。總計3波共查獲的匯兌總額約台幣1100億8277萬元。

(中時 )