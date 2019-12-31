台灣網友創意無限，酸言酸語批政治人物常有神來之筆，往往4個字就能讓人笑翻。網友日前票選政治成語，列出今年最火紅、討論度最高的10句。令人嘆為觀止的是，竟然「瑜」字占了近半，這到底是怎麼回事？

今天是豬年最後一天，回顧2019年政治界發生了不少事情，失業17年的韓國瑜就職高雄市長，又在今年5月表態「Yes,I do」競逐2020大選，成為媒體最火紅的政治人物，也因此與他有關的政治成語也最多，另有7人則因其他熱門話題而榜上有名。《《DailyView網路溫度計》透過「KEYPO大數據關鍵引擎」分析，票選出2019十大網友最愛政治創意成語。

No.10－周金見肘

「周金見肘」一句出自於周錫瑋本人，今年6月國民黨總統初選政見會，參選人最後進行合照，拍攝畫面他卻被切掉，網友將之截圖瘋傳，周錫瑋便改編成語自嘲「名字變成一半，所以叫做『周金』，另外一個叫『易瑋』」，於是就出現了「周金見肘」，甚至還有「易瑋活龍」一詞。

No.9－年年有瑜

今年11月宋楚瑜宣布參選總統大選，宋楚瑜自2000年參選總統之後，這20年來，每一屆總統大選他都沒有缺席，這次更是宋楚瑜第4次競逐總統大位，再加上2004年他還曾與連戰搭檔參選副總統，也因此宋楚瑜無役不與的現象被戲稱為「年年有瑜」。

No.8－張棺裡die

統促黨總裁張安樂於今年2月份率眾到立法院抬棺抗議，正當眾人要把棺材抬下貨車時，遭到警方的阻止，張安樂一時情緒激動失足從貨車上摔落，險些跌進自己人所帶來的棺材中，這一摔引起了網友各種熱議，也就出現了「張棺裡die」，甚至還衍伸出「樂棺進取」一詞。

No.7－敗事有瑜

韓國瑜市長上任沒有多久後，就傳出要參選總統的消息，遭到不少人指出韓國瑜上任後疏於市政，卻頻頻失言，選前的政策都跳票等，便以「城市不築，敗事有瑜」來批評他。

No.6－大瑜治水

高雄市長韓國瑜上任後主打路平與清淤政績，今年七月時卻因為一場暴雨，高雄部分地區大淹水，以至於有網友就訕笑韓國瑜的治水神話破功，而出現了「大瑜治水」一詞。

No. 5－夾手他人

12月初因為蘇啟誠一案，國民黨多名立委、議員到外交部抗議，在抗議過程中，疑似黃昭順將陳玉珍的手放入門中，製造推擠中陳玉珍手被門夾傷的景象，這一夾讓陳玉珍進了醫院急診，甚至需要掛上呼吸器維持呼吸，網友們便創造出「夾手他人」，也衍生出「見縫插珍」一詞。

No.4－明文規定

去年因陳明文介入民進黨嘉義重要選舉提名，而出現「明文規定」，國民黨甚至以「打破明文規定」為競選口號，而今年立委選戰此成語又再被提起，除了在高鐵掉300萬時被提起外，民進黨在嘉義的選戰也讓蔡英文親自解釋「明文規定」，不論是支持者或者是反對者，都用上了這個成語。

No.3－瑜公移山

高雄市長韓國瑜在團拜行程中致詞說，「最快樂的國家大概在阿爾卑斯山旁邊，像不丹，與世無爭」，將喜馬拉雅山講成了阿爾卑斯山，遭到外界批評地理知識不足，便衍伸出「瑜公移山」一詞，後來又因為韓國瑜發出「公文山」照片，被市議員邱俊憲大酸是「瑜公移山」，也再度讓該成語被引述且被熱議。

No.2－碧仲就輕

民進黨立委陳明文於9月3日時，從嘉義搭乘高鐵北上，還在車上遺落一只裝著300萬元現金的行李箱，雖然陳明文出面說明事件始末，引起各界討論，事件甚至牽涉到法務部政務次長蔡碧仲，讓媒體人李艷秋在臉書上嘲諷是「碧仲就輕」，網友也跟著使用，還衍伸出「碧仲救卿」的說法。

No.1－爛瑜衝樹

高雄市長韓國瑜在今年七月視察登革熱防疫作業，沒想到他親自爬樹檢查樹洞積水及有無使用發泡綿補上這些坑洞，讓不少網友驚呆，他簡直就是在作秀，改編「濫竽充數」成為「爛瑜衝樹」，後來也衍生出其他像是「濫瑜充庶」、「緣木求瑜」、「緣木求蚊」等成語。

(中時電子報)