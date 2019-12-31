苗栗縣加強重要節日安全維護工作協調會，31日下午在苗栗縣警局舉行，由縣府祕書長陳斌山主持。〔謝明俊攝〕

苗栗縣加強重要節日安全維護工作，將從109年1月16日22時起正式展開，維期14天，31日由縣府祕書山陳斌山召開工作協調會，邀集全縣各治安、學校、金融機構、民力團體等單位，在苗栗縣局舉行協調會，重點放在治安及交通，將動員警察、義警、義交、民防、守望相助隊等各種協勤民力達1萬多人次。

苗栗縣警局表示，春節連續假期將由1月23日至1月29日，苗栗縣各旅遊景點必將湧現大量人潮、車潮，交通流量陡增，亟需加強交通疏導，警察局除依轄內交通狀況規劃交通疏導管制勤務外，並協請國道及鐵路警察局加強各道路及車站周邊的交通疏導，另請各鄉、鎮、市公所協助預防犯罪、交通安全宣導，共同提供民眾順暢與安全之交通環境。

縣府祕書長陳斌山代表縣長徐耀昌主持協調會，期許警察局所有人員在春節期間力求平穩順遂，帶給苗栗縣安全、優質、幸福的生活，也感謝犧牲假期，默默付出的協勤民力團體，苗栗縣政府排除財政艱鉅困難，請財主單位編列民力補助經費，給勞苦功高的協勤民力團體，作為購置應勤裝備等經費運用，明年也將編列民力補助經費及意外保險費，肯定各協勤民力為苗栗縣付出，所謂「警力有限，民力無窮」，共同創造幸福山城。

(中時 )