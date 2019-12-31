林佳龍、黃敏惠難得同台 卻不歡而散

交通部長林佳龍和嘉義市長黃敏惠一同接受媒體訪問題時，疑似一言不合而不歡而散。（呂妍庭攝）

交通部長林佳龍和嘉義市長黃敏惠多次交談。（呂妍庭攝）

國民黨立委候選人傅大偉與無黨籍候選人戴寧當面送陳情書和政見給林佳龍。（呂妍庭攝）

嘉義市鐵路高架化計畫C603標臨時軌軌道及電車工程今31日上午舉辦開工祈福典禮，由交通部長林佳龍親自主持。（呂妍庭攝）

嘉義市鐵路高架化計畫C603標臨時軌軌道及電車工程今31日上午舉辦開工祈福典禮，由交通部長林佳龍親自主持。（呂妍庭攝）

嘉義市鐵路高架化計畫C603標臨時軌軌道及電車工程今31日上午舉辦開工祈福典禮，由交通部長林佳龍親自主持，面對市長黃敏惠當面喊話，希望中央能兌現前總統陳水扁的承諾，嘉市鐵路高架經費由中央全額負擔，林佳龍直言「要往前看」，表示未來交通部會針對車站附近的開發給予協助，以達到更大的效益。原本客客氣氣的兩人，在受訪時卻有些一言不合，林佳龍雖面帶笑容，強調「我很有誠意」，但也表明不想再跟黃敏惠溝通，轉身就上車離去，現場氣氛有些尷尬。

動土典禮前黃敏惠先行致詞，表示嘉市預算規模才120億，但鐵路高架化的自籌款就要38億元，指當年臺中、臺南和嘉義都是鐵路地下化，因當時阿扁總統說由地下改成高架，全額中央負擔，嘉義市和臺中才改高架化，但同樣高架化，臺中幾乎全額中央負擔，希望中央也兌現陳水扁對嘉義市的承諾，強調這樣的希望已獲得議會上下連署，連84個里長也連署。

面對黃敏惠的喊話，包括兌現阿扁的承諾、總統蔡英文對西區國民運動中心的承諾和大南方計畫不要跳過嘉義市等，林佳龍僅就大南方計畫也予正面回應，強調大南方計畫一定會包括嘉義。但對於鐵高經費，林佳龍認為現在的重點不是誰承諾，還提到2008年之後是馬英九執政，他訂的鐵路平交道改善和周邊土地開發計畫，就是在反對高架化，「他訂的就是不讓你們做」，直言「算這個帳算不清楚」，認為應該往前看。

林佳龍說他當過地方首長，持過家知道地方政府的辛苦，但他身為交通部長，只能按照先前的遊戲規則，盡量檢討，未來交通部將全力協助車站和附近的開發，「會有更大的效益」。

動土完，林佳龍和黃敏惠一同接受媒體訪問題，黃敏惠一度講到哽咽，更拿出手機要給林佳龍看，但林佳龍一直強調他當交通部長有在檢討，但兩人因立場分歧，有些爭執，最後不歡而散。

(中時 )