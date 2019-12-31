捷運北屯機廠位置拜捷運綠線與台鐵雙鐵共構所賜，區位交通條件優異，建築業者推案踴躍。（捷運北屯機廠空拍圖台中市府提供／盧金足台中傳真）

富宇地產推案腳步積極，2020年上半年即規畫台中市北屯機捷特區推案。（盧金足攝）

隨著2020大選再10多天即將明朗化，選舉觀望因素遞減，選後房市信心大幅增加，富宇地產推案腳步積極，2020年上半年即規畫台中市北屯機捷特區、沙鹿，及南屯草屯三案蓄勢待發，布局中投地區，在市場上以品牌力創造競爭力吸引買氣。

不受景氣影響，台中市2020年底第一條捷運綠線通車等利多，台商鮭魚返鄉，回台投資及港人移民台灣等因素，台中市推案量爆增，預估2019年全年推案金額高達2800億元，比2018年同期1861多億成長5成。

富宇地產總經理鍾堯明指出，2019年房市表現穩健，加上低利環境仍在，預料總統、立委大選結果，不會對房市造成過多影響，看好大選後買氣恢復速度快，對2020年房市持樂觀積極態度。

富宇地產2020上半年預估有三案進場銷售，其中北屯機捷特區一案位於敦富路與敦富十二街口，規畫2-3房、164戶、總銷約27億元的菁英首購案，預估年後公開。

台中市府指出，捷運北屯機廠位置拜捷運綠線與台鐵雙鐵共構所賜，區位交通條件優異，建築業者推案踴躍，好市多二店落腳於捷運G0站旁的特定商業區，預期未來捷運通車後將創造人流與物流，商業機能需求強勁。

富宇地產推案熱絡，同樣預計於2020年第一季進場的，還有沙鹿大樓案，該案位於沙鹿中山路上，規畫2-3房、124戶的新古典建築，總銷約10億。

第二季則預計有「草屯二期」進場，此案預計規畫2-3房、202戶，總銷約18億。

(中時 )