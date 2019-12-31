美式連鎖賣場好市多（Costco）提供多種進口品牌，優惠的價格讓民眾非常喜愛。有名網友在好市多買到了1商品後，親自實作許多美味的食物，並到好市多社團上大力推薦，表示「飛利浦氣炸鍋」超級好用，奉勸民眾下手購買。其中，原PO秀出的氣炸鍋美食霸氣外露，牛排、蛋糕精緻的模樣看起來十分誘人，網友無敵心動。

原PO非常推薦好市多的「飛利浦氣炸鍋」（HD9642）。他利用此款氣炸鍋製作出「名廚感」的高級料裡（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》直接開宗明義地表示，他非常推薦「飛利浦氣炸鍋」（HD9642）。他利用此款氣炸鍋製作出「名廚感」的高級料裡，原PO手做的「威靈頓牛排」、「巴斯克乳酪蛋糕」讓網友驚呆，沒想到可以製作出神級料理，直呼「到底是賣牛排？蛋糕？還是氣炸鍋？」

原PO更是詳細分析出這款氣炸鍋的特點，從操作、性價比、設計，再到清理方面都詳述徹底。他表示，「氣炸鍋最大的優勢，就是快！尤其在一些原本就份量不多、體積不會太大的料理，變得非常方便」。

以下為原PO不藏私分享氣炸鍋優勢：

【溫度控制】

原PO認為，飛利浦的電子控溫最精準，相比其他品牌可能來到40-50度溫差；而這款氣炸鍋大約就在20度內。他指出，遇到需要更精準控溫的料理時，差異就能明顯看出，如烘焙和甜點。

【設計多元】

原PO認為，此款氣炸鍋有附可更換的內鍋和不同的配件，能最大幅度的滿足做不同菜色的使用。如炸籃網可以取下、串燒架可以上下層分隔、內鍋有氣旋設計等，使上下受熱能更均勻，上色也比較漂亮。

【性價比】

原PO坦言，飛利浦價格不吃香，價格小貴，但他認為，在電控安規方面也是最好的。此外，使用的材料也較令人安心，不會有怪味，該有的安全規範也都有。而最令原PO推崇的則是「售後服務」，他認為是購買電器用品前的重要考量。

【操作人性化】

原PO指出，圓形的快捷旋鈕，調整時間和溫度非常快速精準、面板的操作直接、按鈕回饋明顯，簡單又易用。不管是要用內建的溫度還是要用旋鈕快速選擇，都非常輕鬆。

原PO指出，這款氣炸鍋大約就在20度內。他指出，遇到需要更精準控溫的料理時，差異就能明顯看出，如烘焙和甜點。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

最後，到底值不值得買，原PO認為，家中若常購買雞翅、雞塊、薯條、魚條，這種類型的冷凍食品、半熟食，又是小家庭的話，非常值得購入；另外，如果你也喜歡到好市多買牛排、烤雞、德國豬腳、松板豬肉，甚至是愛料理，擅自己創作食譜，也非常值得敗下去。因為更人性化的設計、精準的控溫、多樣化的配件、良好的售後服務，都是所需要的條件。

(中時電子報)