屏東縣議長周典論舉行記者會，指控女兒周佳琪的對手立委蘇震清，使用變造剪接的畫面與文字，栽贓抹黑他賄選。（潘建志攝）

屏東立委第二選區戰況激烈，屏東縣議長周典論31日親自舉行記者會，指出女兒國民黨籍候選人周佳琪的對手立委蘇震清，使用變造剪接的畫面與文字，栽贓抹黑他賄選，行為非常惡劣。蘇陣營則回應，影片來源都引用新聞，沒有變造問題。

影片來源是5月31日屏東縣國民黨部舉辦遷移茶會，當時國民黨正進行初選，周典論在茶會上指出，「如果周佳琪可以取得國民黨參選資格，南區（立委）絕對給他拿起來…我說選舉就是要有霸氣，一定要當選，花多少都不要緊，只要都沒違法的」。

事後影片被傳上網路，也曾被新聞引用。周典論表示，過去屏南選區國民黨都是選前才臨時找個人當砲灰，年初選區黨內縣議員協調後，決定推女兒周佳琪出馬參加初選。當時國民黨部大樓被法院查封，只能租用舊倉庫當辦公室，黨員士氣低落，沒錢沒人如何打選戰？

因此他才會在茶會上用這番話來表達決心，激勵黨員士氣。沒想到事後竟被蘇陣營拿來變造剪接，刻意忽略「只要都沒違法的」這句話，斷章取義，扭曲事實來汙衊他。他也質疑「蘇震清投資股票都是上億元，周家如何跟蘇家比錢多？」

蘇震清則回應，這些影片來源都是引用新聞，沒有變造的問題；他反控周陣營，選舉以來對蘇進行各種惡質抹黑的泥巴戰，並質疑周家還有多少弊案沒有說清楚？

(中時 )