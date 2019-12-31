隨著農曆春節的腳步接近，各大飯店與餐飲集團爭相搶食除夕圍爐宴或預購年夜飯「熟食外帶」商機。其中，大鼎餐飲事業群旗下的易鼎活蝦營運經理朱良基表示，易鼎活蝦全台四家門店今年除夕夜團圓桌菜、一開放訂位就幾乎秒殺客滿！不僅來店用餐，今年連預約熟食外帶的詢問度，也明顯較去年高出兩成。

大鼎餐飲事業群旗下電商平台「吃gogo」副理吳蕙茹表示，電商平台明星商品「干貝蝦醬蘿蔔糕」年銷超過5萬條，蘿蔔糕以干貝獨家自製蝦醬，搭配新鮮蘿蔔手工製作而成，煎至表面上色微焦，外酥內嫩，被網友譽為全台最好吃蘿蔔糕，每條蘿蔔糕都是手工製作，工序繁複又費時，過年銷售將達到顛峰。

吳蕙茹表示，不只蘿蔔糕在年節銷量亮眼，冷凍「易鼎羊肉爐」禮盒也是回購率極高的明星商品之一，入冬平均每月銷售上千盒，年節預估銷售量將翻倍。

易鼎活蝦為回饋顧客26年來的支持，今年春節特別推出迎新年活動，從2020／1／1起，來店消費滿1,500元贈一張摸彩刮刮卡，幸運的民眾除可免費吃到龍蝦、招牌胡椒蝦等易鼎經典菜色之外，還有機會把iphone 11大獎帶回家，春節期間優惠再加碼！

此外，來店用餐每桌還可玩幸運大輪盤活動獲得優惠；2020／1／10起也可在全台易鼎活蝦門店內購買獨家福袋，每只福袋內含保證價值千元以上的獎項，每店限量推出售完為止。

(工商 )