武漢傳出不明肺炎疫情，據中新網報導，武漢市衛健委31日在官網公布當前肺炎疫情最新情況，通報指出，近期部分醫療機構發現接診的多例肺炎病例與當地的華南海鮮城有關聯，市衛健委接到報告後，立即在全市醫療衛生機構開展與華南海鮮城有關聯的病例搜索和回顧性調查，目前已發現27例病例，其中7例病情嚴重，其餘病例病情穩定可控，有2例病情好轉擬於近期出院。初步檢測認為，上述病例系病毒性肺炎，到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。

通報稱，病例臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病灶。目前，所有病例均已隔離治療，密切接觸者的追蹤調查和醫學觀察正在進行中，對華南海鮮城的衛生學調查和環境衛生處置正在進行中。

通報表示，武漢市組織同濟醫院、省疾控中心、中科院武漢病毒所、武漢市傳染病醫院及武漢市疾控中心等單位的臨床醫學、流行病學、病毒學專家進行會診，專家從病情、治療轉歸、流行病學調查、實驗室初步檢測等方面情況分析認為上述病例系病毒性肺炎。到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。目前對病原的檢測及感染原因的調查正在進行中。

通報指出，病毒性肺炎多見於冬春季，可散發或暴發流行，臨床主要表現為發熱、渾身酸痛、少部分有呼吸困難，肺部浸潤影。病毒性肺炎與病毒的毒力、感染途徑以及宿主的年齡、免疫狀態有關。引起病毒性肺炎的病毒以流行性感冒病毒為常見，其他為副流感病毒、巨細胞病毒、腺病毒、鼻病毒、冠狀病毒等。

(工商 )