由台中市政府主辦的「Shining！台中2020跨年狂歡夜」，是全台唯一由地方政府主辦的雙主場跨年晚會，31日晚將同步在后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場登場，共有超過40組超強卡司接力演出，市府粗估兩場次預估，將湧入20萬人次，台中市長盧秀燕也將前往現場與民眾一同倒數，共同迎接2020年到來！

台中市新聞局表示，「后里現場」今天晚間6時，將由茄子蛋搶先表演，晚上7時由性感女神安心亞熱力開場，連續3年在台中跨年演出的安心亞，將挑戰勁歌熱舞「16分鐘不斷電」，並將以一身性感服裝化身Party Queen霸氣登場，還有獨家在台中演出的王心凌、全能天后楊丞琳、情歌天王周興哲、金鐘最佳女配角曾沛慈、最強嘻哈高爾宣、茄子蛋、吳卓源等超強卡司。

「后里現場」跨年時刻，除有天后徐佳瑩陪同倒數，還有無人機及摩天輪燈光秀陪大家迎新年，跨年後雙壓軸，則有首度於跨年開唱的綜藝天王吳宗憲，將帶來「憲式經典台語歌曲」，並與鹿希派在跨年首度「父子合唱」，以及跨年收視紀錄保持人畢書盡，接力演出。

「太平現場」部分，新聞局指出，將由「狼人殺偶像」陳零九開場，以輕柔嗓音帶來創作歌曲，陳零九與邱鋒澤合唱的「天黑請閉眼」，保證前奏一下，就讓喜愛「九澤CP」的民眾，會尖叫連連。另外，還有金曲歌王歌后翁立友、詹雅雯、龍千玉、黃妃、高爾宣、椅子樂團及黃文星等人，都將輪番上陣演出，壓軸則由周興哲陪伴大家迎向2020年，「今年全台金曲含金量最高的跨年晚會，就在太平！」

跨年晚會除了2個活動現場外，民眾還可透過TBC群健台中資訊台、台視及網路等多元頻道，同步收看后里現場直播，同步感受跨年熱鬧氛圍。

台中市新聞局提醒，活動會場周邊將進行交通管制，市府在「后里現場」規劃4條接駁專車路線，總計有230台接駁車分別從后里國小、神岡停車場、豐原火車站、秋紅谷（朝富路、市政北七路口）往返麗寶樂園；在「太平現場」也規劃太原停車場往返東平夜市（鄰近太平運動場）的接駁車路線。

此外，市府也協調台鐵增開班次、市區公車業者配合延後收班，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具前往活動會場，避免交通壅塞。

(工商 )